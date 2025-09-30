Oggi 30 settembre forte tempesta solare in corso allerta fino alle 14 | 00 | cosa sta succedendo
A partire dalla sera del 29 settembre un flusso di vento solare ha iniziato a colpire il campo magnetico della Terra. È aumentato in intensità per tutta la notte, fino a innescare una tempesta geomagnetica forte (G3) alle 07:25 di oggi e attualmente ancora in corso. Cosa sta succedendo e quali sono gli effetti di questo fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meteo: 30 settembre ancora stabile, poi svolta autunnale. In arrivo maltempo e aria fredda - Ultime ore di bel tempo per l'Italia: è in arrivo una svolta meteo che porterà maltempo localmente intenso e correnti fredde. Lo riporta meteo.it