Oggi 30 settembre è San Girolamo | grande il suo contributo alla conoscenza della Sacra Scrittura

San Girolamo è l'autore della Vulgata, la traduzione della Bibbia in lingua latina. Con la sua opera ha dato un enorme contributo alla conoscenza della Sacra Scrittura. "Ignorare le Scritture è ignorare Cristo", era questo il motto di San Girolamo, che la Chiesa ricorda oggi 30 settembre. Autore della Vulgata, la traduzione in lingua latina.

