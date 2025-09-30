Oggi 30 settembre è San Girolamo | grande il suo contributo alla conoscenza della Sacra Scrittura

Lalucedimaria.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Girolamo è l’autore della Vulgata, la traduzione della Bibbia in lingua latina. Con la sua opera ha dato un enorme contributo alla conoscenza della Sacra Scrittura. “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo“, era questo il motto di San Girolamo, che la Chiesa ricorda oggi 30 settembre. Autore della Vulgata, la traduzione in lingua latina. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

