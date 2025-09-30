Oggetto |  Aggressione al Pronto soccorso di Roccadaspide Marino Ugl Salute Salerno e Rubino Ugl Salerno | Basta violenze negli ospedali

Un nuovo episodio di violenza si è consumato presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide, dove un uomo, padre di un paziente, ha distrutto i vetri del triage e aggredito il personale sanitario, ferendo un infermiere e tentando di colpire un’altra operatrice. Un fatto grave che riporta al centro dell’attenzione la questione della sicurezza negli ospedali, denunciata da tempo dalle sigle sindacali. Luigi Marino, segretario generale dell’Ugl Salute di Salerno, esprime ferma condanna: “Quanto accaduto a Roccadaspide è inaccettabile e conferma un’emergenza che non può più essere sottovalutata. 🔗 Leggi su Zon.it

