Oggetto |  Aggressione al Pronto soccorso di Roccadaspide Marino Ugl Salute Salerno e Rubino Ugl Salerno | Basta violenze negli ospedali

Un nuovo episodio di violenza si è consumato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide, dove un uomo, padre di un paziente, ha distrutto i vetri del triage e aggredito il personale sanitario, ferendo un infermiere e tentando di colpire un'altra operatrice. Un fatto grave che riporta al centro dell'attenzione la questione della sicurezza negli ospedali, denunciata da tempo dalle sigle sindacali. Luigi Marino, segretario generale dell'Ugl Salute di Salerno, esprime ferma condanna: "Quanto accaduto a Roccadaspide è inaccettabile e conferma un'emergenza che non può più essere sottovalutata.
Drammatica rapina ai danni di un 48enne colpito ripetutamente con un oggetto appuntito. E' ricoverato in gravi condizioni. L'aggressione a Fondi
Momenti di tensione e paura ieri sera nel centro storico di Marsala, tra via Mazzini, via Solferino e via Stefano Bilardello. Una violenta lite tra giovani, presumibilmente di origine nordafricana, è sfociata in un'aggressione con un ferito colpito con un oggetto tagli
Muore al pronto soccorso in attesa di una visita, 8 indagati - Ci sono otto persone indagate, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari, nell'inchiesta della Procura di Lecce sulla morte di Danilo Pellegrino, il 52enne di Collepasso morto lo scorso 3