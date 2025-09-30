Oggetti rubati da una villa venduti al mercatino dell' antiquariato di Piazzola sul Brenta La proprietaria li vede e chiama la polizia locale
PIAZZOLA SUL BRENTA - Per la prima volta in visita allo storico mercato dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta, domenica scorsa, osservando i vari oggetti proposti dai numerosissimi.
