Offside Festival Milano 2025 | ecco i migliori articoli giornalismo sportivo online

Offside Festival Milano 2025

Sono stati svelati in queste ore, dopo tanta attesa, i finalisti di Off Antologia 2025 ( Offside Festival 2025 ). Stiamo parlando del concorso, unico nel suo genere, che premia i migliori articoli calcistici online. Il tutto nel segno di un giornalismo e di un'informazione originale e di qualità. Cerimonia di premiazione in programma nel pomeriggio di domenica 12 ottobre (a partire dalle ore 14 fino alle ore 20 circa) nella suggestiva location dell' Arena Civica Gianni Brera di Milano (Palazzina Appiani). CALCIO TOTALE A OFFSIDE FESTIVAL 2025 MILANO: LE ANTICIPAZIONI. Storytelling sportivo e giornalismo di qualità sotto i riflettori a Milano.

Offside Festival 2025: grande calcio a Milano dal 9 al 12 ottobre

Offside Football Film Festival 2025: grande attesa per l’ottava edizione

