' Officina Doors' il nuovo corso di Carlos Alberto Martinez alla Castellina

Prato, 30 settembre 2025 - Il nome Doors va a rievocare un'esperienza di successo, conosciuta in tutta Prato da più generazioni. Officina, invece, dà bene l'idea di ciò che sarà la nuova attività: una sorta di laboratorio di pizzeria, dove trovare impasti unici nel loro genere. E' tutto pronto per l'inaugurazione di 'Officina Doors ', il nuovo locale di Carlos Alberto Martinez, storico ristoratore toscano, da oltre trent'anni presente sulla piazza della ristorazione pratese. Dopo l'esperienza a Pistoia, col rilancio dello storico locale 'La Lanterna', adesso Martinez riapre a Prato, per l'esattezza in via del Palco 64, alla Castellina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

