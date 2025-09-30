Occupate abusivamente dopo il decesso dei proprietari liberate e assegnate 4 case popolari

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri quattro immobili popolari sono stati consegnati oggi ad altrettante famiglie iscritte nella lista dell'emergenza abitativa. Le abitazioni che erano occupate abusivamente dopo il decesso dei legittimi proprietari si trovano al Villaggio Santa Rosalia e Borgo Nuovo e sono state rilasciate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

