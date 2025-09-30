Occhiuto infiamma Lamezia | Abbiamo costruito una Calabria orgogliosa Dal centrosinistra campagna da sciacalli
Il pubblico delle grande occasioni per il grande giorno del centrodestra in Calabria dove si voterà il 5 e il 6. Grande attesa per la premier Giorgia Meloni, giunta assieme ai suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, Antonio De Poli, dell’Unione di centro, e Laura Castelli, di Sud chiama Nord, salgono per salire sul palco a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria e presidente uscente. Ad attendere i leader della maggioranza a Lamezia Terme tantissime bandiere, quelle di Fratelli d’Italia certo, ma anche quelle di Forza Italia, di cui Occhiuto è anche vicesegretario nazionale, della Lega, di Noi moderati e dell’Udc, e persino quelle di Gioventù nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: occhiuto - infiamma
Occhiuto infiamma Lamezia: “Abbiamo costruito una Calabria orgogliosa. Dal centrosinistra campagna da sciacalli” - X Vai su X
Le fiamme di Sua Santità El Diablo sono tornate ad infiammare la tv! Non perdere nessuna puntata della nuova scoppiettante stagione di , un programma di Ogni venerdì : - facebook.com Vai su Facebook
Occhiuto infiamma la piazza di Lamezia “più noi in 4 anni che in 40. Non dobbiamo vincere ma stravincere” - Roberto Occhiuto sceglie Lamezia per tirare le somme e lanciare un messaggio forte ai calabresi: “Abbiamo dimostrato che questa regione può crescere” ... Da quicosenza.it
Regionali, da Lamezia parla Occhiuto: «La nostra è una campagna elettorale onesta, gli altri sono sciacalli» - Il candidato presidente della Regione insieme ai big del centrodestra: «Chiedo ai calabresi di ricordare com'era questa regione 4 anni fa» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it