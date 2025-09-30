Occhio Napoli lo Sporting non ci sta | Rui Borges è agguerrito
Anche l’allenatore dei portoghesi ha parlato alla vigilia del match contro gli azzurri: le sue parole sono un chiaro ed evidente messaggio verso i campioni d’Italia. Il Napoli domani sera riaccenderà le luci del Maradona per la Champions League, dopo un anno e mezzo d’attesa da quel pari agli ottavi d’andata contro il Barcellona. Tra poco più di 24 ore toccherà a lo Sporting Lisbona sfidare gli azzurri nell’impianto di Fuorigrotta. Gli azzurri vogliono subito archiviare sia la sconfitta all’esordio contro il City che lo scivolone di domenica contro il Milan. I portoghesi, però, sono ostici e pronti a mettere i bastoni fra le ruote, come ribadito anche dal loro tecnico: Rui Borges. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: occhio - napoli
Zaccagni al Napoli? Schira: “Occhio a Zaccagni, se non decolla Ndoye”
Ndoye resta in cima alla lista, ma il Napoli tiene d’occhio anche Chiesa
Napoli a Dimaro con un occhio al mercato
L'Osservatorio tiene costantemente d'occhio i tifosi del Napoli. Possibile divieto di trasferta per i residenti in Campania fino a Natale - facebook.com Vai su Facebook
Napoli 327 3645207 È incredibile come un occhio rovinato possa fare la differenza nella vita di un gatto. Garfield ha ricevuto un sacco di richieste, ma ogni volta che proponiamo come alternativa il fratellino Rudy sapriscono tutti #adozionegatto - X Vai su X
Napoli-Sporting Lisbona: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv e streaming - Torna la settimana di Champions League e alcune delle squadre italiane dovranno dare una risposta al weekend negativo. Come scrive msn.com
L’ex Vidigal in ESCLUSIVA a “Il Mattino”: “Occhio ai portoghesi che non faranno catenaccio. Ecco il loro punto debole” - L'ex Vidigal in ESCLUSIVA a "Il Mattino": "Occhio ai portoghesi che non faranno catenaccio. Riporta ilnapolionline.com