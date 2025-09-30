Nuovo verde e aiuole Melograni in dono per tutti i nuovi nati
Finita l’estate, questo è uno dei periodi migliori, insieme alla primavera, per la piantumazione di nuove piante. Così, l’amministrazione di Massa e Cozzile guidata da Marzia Niccoli, ha iniziato a sostituirle in alcuni spazi del territorio nonché a sistemare alcune aree verdi, piazza Maltagliati, Largo La Pira. Poi toccherà alla rotonda della chiesa di Traversagna, all’aiuola confinante con Montecatini, a Vangile. "L’obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre più verde e fiorito - dice il sindaco Niccoli - e abbiamo scelto Lagerstroemia, glauca, ibiscus syriacus, loropetalo, abelia, rosmarino, osmantus. 🔗 Leggi su Lanazione.it
