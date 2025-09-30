Nuovo stadio Milano il render dell’intera area San Siro è spettacolare | ecco il progetto

Nuovo stadio Milano. È stata la nottata decisiva per il futuro del nuovo stadio di Milano. Il Consiglio Comunale, dopo non poche tensioni, ha approvato la cessione dell’area di San Siro alle due società di Inter e Milan. I due club inizieranno ora a proprie spese la costruzione di un nuovo e moderno stadio. È già ufficiale l’affidamento della progettazione agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, due colossi mondiali che vantano già esperienza in costruzioni di stadi all’avanguardia. L’idea per il nuovo stadio di Milano è creare un qualcosa di unico che avvicini sempre più i tifosi alle due squadre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it