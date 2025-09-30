Nuovo stadio Milano il render dell’intera area San Siro è spettacolare | ecco il progetto
Nuovo stadio Milano. È stata la nottata decisiva per il futuro del nuovo stadio di Milano. Il Consiglio Comunale, dopo non poche tensioni, ha approvato la cessione dell’area di San Siro alle due società di Inter e Milan. I due club inizieranno ora a proprie spese la costruzione di un nuovo e moderno stadio. È già ufficiale l’affidamento della progettazione agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, due colossi mondiali che vantano già esperienza in costruzioni di stadi all’avanguardia. L’idea per il nuovo stadio di Milano è creare un qualcosa di unico che avvicini sempre più i tifosi alle due squadre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: nuovo - stadio
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
Il giornalista critica il progetto del nuovo stadio a Milano: "C'è rischio antiriciclaggio e antimafia" - facebook.com Vai su Facebook
Voto-suspense, ma senza il nuovo stadio Milano in serie B - X Vai su X
B.Berlusconi, passo verso il nuovo stadio, progresso per Milano - "La decisione del Consiglio comunale è solo un primo ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio e una bella notizia per la città. Scrive ansa.it
Milan, il nuovo San Siro prende forma: quanto costerà l’impianto - Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano il piano economico per il nuovo stadio: tempistiche e costi del nuovo impianto. Riporta spaziomilan.it