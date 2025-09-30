Nuovo singolo per ‘Firelight’ | ‘L’amore non ha prezzo’ sulle piattaforme digitali e radio nazionali
Un nuovo singolo per il ventunenne Riccardo Ricci, originario dell’Alta Umbria, in arte ‘Firelight’. Lo scorso 29 agosto è infatti uscito il suo ultimo singolo denominato ‘L’amore non ha prezzo’. Disponibile sulle piattaforme digitali è anche ascoltabile sulle radio nazionali. Il brano è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - singolo
“Zero pensieri”, il nuovo singolo di Daniele Incicco
Sissi pubblica il nuovo singolo Hooligans, un brano intimo, urbano e poetico
I Jonas Brothers pubblicano il singolo I Can’t Lose, in arrivo il nuovo album
#news Il 3/10 esce Brutta Storia il nuovo singolo di Emma su tutte le piattaforme digitali #emma #bruttastoria - facebook.com Vai su Facebook
Fuori con il nuovo singolo “Milano Baby” e reduce dal successo di “Mentre Los Angeles Brucia”, Fabri Fibra racconta se stesso e la sua musica nella nuova puntata di Stories, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci. "Da dove vengo", questo il ti - X Vai su X
Tommy Cash lancia "Ok", il nuovo singolo tutto in italiano - Dopo il successo virale di Espresso macchiato all'Eurovision Song Contest 2025 (primo posto nella Viral 50 di Spotify ... Si legge su gazzetta.it