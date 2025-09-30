Nuovo singolo per ‘Firelight’ | ‘L’amore non ha prezzo’ sulle piattaforme digitali e radio nazionali

Un nuovo singolo per il ventunenne Riccardo Ricci, originario dell’Alta Umbria, in arte ‘Firelight’. Lo scorso 29 agosto è infatti uscito il suo ultimo singolo denominato ‘L’amore non ha prezzo’. Disponibile sulle piattaforme digitali è anche ascoltabile sulle radio nazionali. Il brano è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it