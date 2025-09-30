Nuovo San Siro Scaroni è sicuro | Sarà lo stadio più bello d' Europa forse del mondo

Gazzetta.it | 30 set 2025

Il presidente del Milan traccia i passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo impianto. Nelle intenzioni dei due club milanesi dovrà essere pronto nel 2030: "Gli eventuali ricorsi? Penso che verranno respinti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nuovo San Siro, Scaroni è sicuro: "Sarà lo stadio più bello d'Europa, forse del mondo"

