Nuovo San Siro Milano dice sì alla vendita a Inter e Milan per 197 milioni
Alla fine il consiglio comunale di Milano dice sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter. Per la cifra di 197 milioni di euro, secondo l’offerta che sarebbe scaduta proprio oggi 30 settembre. I voti a favore della maggioranza sono stati 24. Sono bastati a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum. I no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Subito dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’impianto, a cent’anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto. Per lasciare il suo posto ad un altro, più moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nuovo - siro
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Nuovo San Siro Milan Duro attacco del PD a Scaroni e Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti #sansiro #inter #milan - X Vai su X
San Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: ecco quanto lo pagheranno - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ... Lo riporta corriereadriatico.it
Vince il sì per la vendita di San Siro, la delibera passa con 24 voti: cosa succede adesso - Il Consiglio comunale di Milano ha dato il suo via libera per la vendita della Gfu di San Siro a Inter e Milan ... Segnala fanpage.it