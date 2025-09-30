Nuovo San Siro Milano dice sì alla vendita a Inter e Milan per 197 milioni

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine il consiglio comunale di Milano dice sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter. Per la cifra di 197 milioni di euro, secondo l’offerta che sarebbe scaduta proprio oggi 30 settembre. I voti a favore della maggioranza sono stati 24. Sono bastati a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum. I no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Subito dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’impianto, a cent’anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto. Per lasciare il suo posto ad un altro, più moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - siro

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

nuovo san siro milanoSan Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: ecco quanto lo pagheranno - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ... Lo riporta corriereadriatico.it

nuovo san siro milanoVince il sì per la vendita di San Siro, la delibera passa con 24 voti: cosa succede adesso - Il Consiglio comunale di Milano ha dato il suo via libera per la vendita della Gfu di San Siro a Inter e Milan ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo San Siro Milano