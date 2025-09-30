Nuovo San Siro Milano dice sì alla vendita a Inter e Milan per 197 milioni

Alla fine il consiglio comunale di Milano dice sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter. Per la cifra di 197 milioni di euro, secondo l’offerta che sarebbe scaduta proprio oggi 30 settembre. I voti a favore della maggioranza sono stati 24. Sono bastati a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum. I no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Subito dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’impianto, a cent’anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto. Per lasciare il suo posto ad un altro, più moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Open.online