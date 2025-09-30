Nuovo San Siro Inter l’annuncio di Scaroni | Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo! Ecco quando speriamo di poterlo avere pronto

Nuovo San Siro Inter, l’annuncio del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sui tempi di realizzazione del nuovo impianto sportivo. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale di Milano che ha sancito la vendita dell’area di San Siro ai due club milanesi (Milan e Inter ). Il dirigente rossonero, intercettato dai giornalisti presenti fuori dalla sede del club, ha sottolineato come si tratti del coronamento di un percorso lungo, frutto del dialogo tra i club e l’amministrazione comunale, e ha evidenziato la convinzione che eventuali ricorsi verranno respinti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro Inter, l’annuncio di Scaroni: «Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo! Ecco quando speriamo di poterlo avere pronto»

