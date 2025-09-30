Nuovo San Siro il comunicato congiunto di Inter e Milan | Un passo storico e decisivo per…
Nuovo San Siro. L’approvazione della delibera per la vendita di San Siro e dell’area circostante rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro calcistico e urbanistico di Milano. Dopo settimane di discussioni e frizioni politiche, il Consiglio comunale ha dato il via libera a un progetto destinato a segnare la storia di Inter e Milan, aprendo ufficialmente la strada alla costruzione di un nuovo impianto moderno e funzionale. Con un comunicato congiunto, i due club hanno espresso soddisfazione per l’esito del voto: “ AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città “, si legge nella nota ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
