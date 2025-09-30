Nuovo San Siro ecco come sarà lo stadio per Inter e Milan | prende forma il progetto per l’impianto da oltre 71 mila posti!

Tutte le novità. Finalmente l’ Inter e il Milan possono avviare il progetto per il nuovo stadio, dopo l’approvazione del Consiglio comunale che ha sancito la vendita del vecchio Meazza. Il nuovo impianto sorgerà al posto del Meazza, che sarà demolito, e sarà progettato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. Secondo quanto riportato da Repubblica Milano, il progetto prevede uno stadio da 71.500 posti, circondato da 140 mila metri quadrati di aree verdi, con una porzione simbolica del vecchio Meazza a omaggio della Scala del calcio, mentre il tunnel Patroclo sarà spostato verso est per creare spazio per l’impianto e i parcheggi sotterranei. 🔗 Leggi su Internews24.com

