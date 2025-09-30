Nuovo San Siro ecco come sarà lo stadio per Inter e Milan | prende forma il progetto per l’impianto da oltre 71 mila posti!
Tutte le novità. Finalmente l’ Inter e il Milan possono avviare il progetto per il nuovo stadio, dopo l’approvazione del Consiglio comunale che ha sancito la vendita del vecchio Meazza. Il nuovo impianto sorgerà al posto del Meazza, che sarà demolito, e sarà progettato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. Secondo quanto riportato da Repubblica Milano, il progetto prevede uno stadio da 71.500 posti, circondato da 140 mila metri quadrati di aree verdi, con una porzione simbolica del vecchio Meazza a omaggio della Scala del calcio, mentre il tunnel Patroclo sarà spostato verso est per creare spazio per l’impianto e i parcheggi sotterranei. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nuovo - siro
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Nuovo San Siro: la prima partita sarà nel 2031 per 71 mila spettatori, ma manca ancora il progetto https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/nuovo_san_siro_quando_sara_la_prima_partita_spettatori_progetto-424879278/?ref=twhl… - X Vai su X
Luce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan Lunedì Inter e Milan sapranno se potranno restare a Milano, e costruire nell’area di San Siro il loro nuovo stadio. Quel giorno, infatti, ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale. Ma il sì è a un passo. [ Repub - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. Da ilgiorno.it
Cosa succederà a San Siro: lo stadio passa a Milan e Inter - La zona è di proprietà dei club che continueranno al Meazza fino alla costruzione del nuovo impianto ... Secondo corrieredellosport.it