Nuovo riconoscimento per il romanzo dell' oculista-scrittore Modesto Lanci
Nuovo riconoscimento per l'ultimo libro di Modesto Lanci, medico oculista di Chieti e responsabile nazionale per il Kiwanis Distretto Italia per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo."La fine del Nulla", questo il titolo del romanzo edito da Chiaredizioni, lo scorso 27 settembre a Massa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
