Nuovo polo ospedaliero e universitario | lavori al via dal 2027 ecco i numeri da record

Procede a ritmo serrato la macchina organizzativa per il nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino (Pout), destinato a diventare il cuore della sanità e della formazione medica provinciale. Entro l'11 ottobre sarà completato lo studio urbanistico e infrastrutturale dell'area di via al.

La proposta di Fanucci: “Usare l’avanzo di bilancio sul nuovo polo scolastico”

Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche

Dalla pandemia alla grandinata, ma ora il nuovo polo scolastico è pronto per aprire

Nuovo ospedale, svelato il progetto (FOTO): "Previste 30 sale operatorie e 840 posti letto. Attendiamo il Consiglio di Stato ma in ogni caso l'opera sarà questa" - Dopo ricorsi, stop & go, inciampi, ostacoli legali e rinvii, il futuro della sanità trentina comincia a prendere forma: protagonista quello che inizialmente doveva essere il "Not" ma che ora h ...

PAT * «NUOVO POLO OSPEDALIERO E UNIVERSITARIO, FUGATTI: NECESSARIO PROSEGUIRE SPEDITAMENTE» - Procede spedita la progettazione del nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino (Pout), un'infrastruttura integrata che racchiuderà in un unico ...