Nuovo intervento di sgombero a Marghera

Nella giornata di lunedì, il comando di polizia locale di Venezia ha effettuato un intervento di sgombero nell'edificio in via Carrer 3 a Marghera, nell'ambito del servizio "Oculus", parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione degli immobili abbandonati sul territorio comunale.

Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato, la foto in ospedale: si sottoporrà a un intervento al cuore

Mauro Coruzzi, la foto dall’ospedale dopo il nuovo intervento: come sta

Cooperative Lavoratori 24 alloggi e 25 box nuovo intervento in città

ATS Brianza ha disposto un nuovo intervento di disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Luca della Robbia, per un caso sospetto di Dengue. La disinfestazione sarà eseguita a partire da oggi #29sett

Kyle Chalmers Si Sottopone A Un Nuovo Intervento Chirurgico Alla Caviglia - X Vai su X

Crociere a Marghera, inviati a Roma per la valutazione d'impatto ambientale i progetti per gli accosti delle navi e le strutture per i passeggeri - Nuovi accosti a Marghera, il Ministero delle Infrastrutture aveva imposto una sfilza di prescrizioni ad Autorità portuale, perchè fosse meglio inquadrato e specificato l'importante intervento

Porto Marghera, ancora allagato il nuovo sottopasso: confermata l'origine della maxi infiltrazione dalla falda. Tempi lunghi per i lavori - Mocio e scopettone non bastano ad asciugare nulla, tanta è l'acqua che continua a scendere da giorni dal soffitto del nuovo tunnel da 8 milioni di euro della stazione di Porto Marghera