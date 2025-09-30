Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in testa nel Beneventano. Il marito è sospettato per l’omicidio. L’uomo è in fuga. Si cercano anche due figli minorenni della coppia. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Nuovo femminicidio a Benevento. Donna uccisa a colpi di pietra