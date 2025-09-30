Nuovo femminicidio a Benevento Donna uccisa a colpi di pietra
Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in testa nel Beneventano. Il marito è sospettato per l’omicidio. L’uomo è in fuga. Si cercano anche due figli minorenni della coppia. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: nuovo - femminicidio
Il nuovo reato di femminicidio non basterà a fermare la violenza sulle donne: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”
Dieci milioni per gli orfani di femminicidio: il nuovo bando “A braccia aperte” rafforza la rete nazionale di sostegno
Tv7 Tg. . Un nuovo monito contro la violenza di genere è stato lanciato a Padova con l'installazione della nuova Panchina Rossa all’OIC per mantenere viva la memoria delle vittime di femminicidio - facebook.com Vai su Facebook
Donna uccisa a colpi di pietra: marito in fuga e due figli irreperibili - Il corpo trovato dalla suocera nella villetta, caccia a Salvatore Ocone e ricerche serrate dei due ragazzi scomparsi ... Come scrive giornalelavoce.it
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento - Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne ... Scrive vanityfair.it