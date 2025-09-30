Nuovo caso di West Nile in Sardegna | paziente ricoverato a Oristano 34 contagi nel 2025
Un nuovo caso di West Nile virus in Sardegna è stato accertato oggi dal dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl di Oristano. Si tratta di un paziente ultracinquantenne residente a Narbolia, ricoverato all’ospedale San Martino e già affetto da altre gravi patologie. Con quest’ultimo episodio, salgono a 34 i casi sintomatici di Febbre del Nilo registrati nel 2025 in Sardegna, tutti localizzati nella provincia di Oristano. Nella stessa area si sono già verificati due decessi riconducibili all’infezione. Indagine epidemiologica e disinfestazioni. Le autorità sanitarie hanno avviato immediatamente l’indagine epidemiologica e disposto la circoscrizione dell’area di residenza del paziente per permettere la disinfestazione entro un raggio di 200 metri dall’abitazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
