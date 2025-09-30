Il progetto del nuovo asilo nido comunale a Casola in Lunigiana, una novità assoluta che entra ufficialmente nella storia e voluto fortemente dall’amministrazione come servizio essenziale per combattere lo spopolamento, prosegue celermente pronto ad essere inaugurato con il nuovo anno. Dopo il completamento dell’area gioco esterna, infatti, è venuto il momento di dare forma e contenuto alle aule. "Una grande emozione vedere la predisposizione di tutti questi elementi a misura di neonato - commenta il sindaco Mattia Leonardi - Una soddisfazione vedere la messa in opera di questo PNRR nei tempi e nei modi richiesti, frutto del grande impegno di amministratori, tecnici degli uffici e ditte incaricate dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo asilo a Casola. Pronti area gioco e aule: "Inaugurazione a gennaio"