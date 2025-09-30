Nuovo arredo in centro deve narrare la città
Il comitato comunale di Confartigianato Cesena lancia una proposta innovativa per il rilancio del centro storico cittadino: un nuovo piano di arredo urbano che unisca estetica, identità e narrazione, attraverso la tecnica dello storytelling. L’obiettivo è ripensare e rinnovare gli elementi di arredo presenti nel cuore urbano, oggi frammentati e scollegati tra loro, creando un percorso coerente che sappia raccontare la storia e le peculiarità di Cesena. "L’arredo urbano non è solo un insieme di panchine, fioriere o illuminazione, ma un elemento fondamentale dell’identità di un luogo – dichiarano il presidente del comitato comunale di Confartigianato Cesena, Alessandro Fagioli e il vicesegretario Riccardo Cappelli (nella foto il comitato comunale) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
