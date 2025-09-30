Nuovi talenti della Fisica alla ricercatrice Francesca Alemanno il premio Michele Cantone

LECCE - Nuovi talenti della Fisica crescono e si affermano e un riconoscimento di rilievo, quello del premio "Michele Cantone", è stato attributo alla ricercatrice salentina Francesca Alemanno, laureata nel 2018 (con una tesi sullo studio dei raggi cosmici di energia estrema con l'Osservatorio.

