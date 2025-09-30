Nuovi talenti della Fisica alla ricercatrice Francesca Alemanno il premio Michele Cantone
LECCE - Nuovi talenti della Fisica crescono e si affermano e un riconoscimento di rilievo, quello del premio “Michele Cantone”, è stato attributo alla ricercatrice salentina Francesca Alemanno, laureata nel 2018 (con una tesi sullo studio dei raggi cosmici di energia estrema con l’Osservatorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: nuovi - talenti
Lauree in strumenti a percussione al Conservatorio di Vibo Valentia: Vittorino Naso celebra i nuovi talenti
Juventus: Nuovi Talenti dal Brasile? Tra André e il Dubbio Fallimenti Passati
Virtuoso e Belcanto 2025. Decima edizione al via tra maestri e nuovi talenti
Alla salentina Francesca Alemanno il premio nazionale «Michele Cantone» per i nuovi talenti della fisica - X Vai su X
Il futuro della musica è su Radio Stereocittà! 5 giovani DJ esplosivi, stanno già facendo ballare tutti con pura energia e tanta passione ? Generazione DJ è lo spazio dedicato ai nuovi talenti: il palco è tuo se vuoi far sentire il tuo sound! Vuoi essere il - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi talenti della Fisica, alla ricercatrice Francesca Alemanno il premio “Michele Cantone” - La consegna lunedì a Palermo durante la cerimonia inaugurale del 111º Congresso nazionale della società italiana di Fisica. Secondo lecceprima.it
Alla salentina Francesca Alemanno il premio nazionale «Michele Cantone» per i nuovi talenti della fisica - La giovane ricercatrice è stata premiata all' 111º Congresso della Società Italiana di Fisica a Palermo FisicaUna ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it