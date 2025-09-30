Nuovi lavori allo Stadio del Nuoto | il Psi chiede tempi certi

Casertanews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Socialista di Caserta valuta con attenzione le dichiarazioni del presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, che ha annunciato la predisposizione di un progetto di ristrutturazione per lo Stadio del Nuoto.“È positivo che sia stata riconosciuta come priorità la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - lavori

Barzio, il grande cuore degli Alpini: nuovi lavori al rifugio Cazzaniga-Merlini

Napoli, Castel dell?Ovo rinasce. Nuovi fondi per i lavori: sede dell?America?s Cup

Gli alpini tornano a rimboccarsi le maniche: nuovi lavori al rifugio Cazzaniga-Merlini

nuovi lavori stadio nuotoGiu Le Mani Dallo Stadio Del Nuoto - Dal comunicato stampa diffuso – soltanto questa mattina – dalla Provincia di Caserta, le associazioni sportive prendono atto del cronoprogramma ... Da casertafocus.net

nuovi lavori stadio nuotoAssociazioni, 'a Caserta stadio nuoto chiuso riaprirà nel 2027' - per chiedere la riapertura della piscina provinciale decine di cittadini, tra rappresentanti di Asd (Associazioni dilettantistiche s ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Lavori Stadio Nuoto