Nuovi indagati Garlasco l’annuncio che getta nuove ombre sul caso | cosa succede

A distanza di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna sotto i riflettori. L’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, figura centrale nelle prime fasi delle indagini, afferma che “ci saranno nuovi indagati” e che la Procura di Brescia sarebbe in possesso di elementi fondamentali in grado di riaprire scenari inattesi. La situazione si fa sempre più tesa mentre le autorità approfondiscono ulteriormente le indagini. Leggi anche: Schlein e Meloni sullo stesso volo per la Calabria ma accade l’impensabile Omicidio Chiara Poggi: nuovi sviluppi nel caso Garlasco. Secondo Marchetto, anche la Procura di Pavia potrebbe giocare un ruolo chiave nei prossimi sviluppi dell’inchiesta: “Salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

