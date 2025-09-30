Nuovi indagati Garlasco annuncio clamoroso | a dirlo è il comandante dei carabinieri

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso che ha sconvolto l’Italia torna a far parlare di sé. L’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, tra i protagonisti delle prime indagini, ha acceso i riflettori con una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi: “ Ci saranno nuovi indagati ”. Secondo lui, la Procura di Brescia avrebbe in mano elementi in grado di riaprire scenari inattesi e rimettere in discussione pezzi di verità che sembravano ormai consolidati. Non solo Brescia: anche la Procura di Pavia potrebbe avere un ruolo chiave in questa nuova fase. Marchetto non esita: “ Salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

