Nuovi indagati Garlasco annuncio clamoroso | a dirlo è il comandante dei carabinieri

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso che ha sconvolto l’Italia torna a far parlare di sé. L’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, tra i protagonisti delle prime indagini, ha acceso i riflettori con una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi: “ Ci saranno nuovi indagati ”. Secondo lui, la Procura di Brescia avrebbe in mano elementi in grado di riaprire scenari inattesi e rimettere in discussione pezzi di verità che sembravano ormai consolidati. Non solo Brescia: anche la Procura di Pavia potrebbe avere un ruolo chiave in questa nuova fase. Marchetto non esita: “ Salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

nuovi indagati garlasco annuncio clamoroso a dirlo 232 il comandante dei carabinieri

© Thesocialpost.it - “Nuovi indagati”. Garlasco, annuncio clamoroso: a dirlo è il comandante dei carabinieri

In questa notizia si parla di: nuovi - indagati

Indagine Pesaro, 24 nuovi indagati: Ricci sarà ascoltato il 30 luglio

Incidente delle Frecce Tricolori nel 2023: nuovi indagati, aeroporto di Torino Caselle sotto inchiesta

“Ci saranno nuovi indagati”. Garlasco, parla l’ex comandante dei carabinieri: “Tanto nelle mani della procura”

nuovi indagati garlasco annuncioDelitto di Garlasco/ Marchetto: “Ci saranno nuovi indagati, la procura di Brescia ha in mano tanto” - Il delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l'intervista esclusiva a Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Vigevano ... Segnala ilsussidiario.net

nuovi indagati garlasco annuncioDelitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: all'alba sono state fatte perquisizioni in casa dei genitori e degli zii di Andrea Sempio. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Indagati Garlasco Annuncio