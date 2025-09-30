Nuovi giochi all’asilo parrocchiale

PISTOIA Un ampio e profondo restyling ha interessato in questi mesi la scuola dell’infanzia "Sant’Angelo" di Bottegone, adiacente all’omonima parrocchia, tanto che lo scorso sabato si è svolta una cerimonia di inaugurazione per i nuovi giochi da esterno che sono stati installati, gli arredi all’interno dello stabile e la ritinteggiatura di tutto l’immobile. Alla presenza di don Piergiorgio Baronti, con il presidente regionale della Fism Leonardo Alessi con la partecipazione dell’assessore Alessandro Sabella, del consigliere comunale Matteo Giusti e il neo presidente della Mutua Alta Toscana Andrea Boccardi, sono stati gli oltre 70 bimbi che frequentano la scuola ad applaudire in maniera gioiosa l’inaugurazione di questi nuovi spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

