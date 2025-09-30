Nuovi campi sportivi a Soccavo grazie all’Associazione Abbracci Onlus

La solidarietà vera e concreta non si fa attendere. Risponde all’appello quando il filo dell’amore e della buona volontà unisce le persone. Dopo la serata a giugno scorso per la nona edizione di Freskissima, l’atteso appuntamento dell’Associazione “Abbracci Onlus” negli spazi del Circolo Nautico Posillipo per una nobile e importante raccolta fondi, l’obiettivo è stato . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Nuovi campi sportivi a Soccavo grazie all’Associazione “Abbracci Onlus”

In questa notizia si parla di: nuovi - campi

Bergamo, al «Pilo» nuovi campi da calcio e basket. Restyling da 1,3 milioni, ok al progetto

Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione

«Sbagliato rendere polivalenti i pochi nuovi campi da tennis del Polisportivo»

Due nuovi terreni di gioco entrano nel circuito del Torneo Città di Trieste! ? I ben noti e rinnovati impianti di Villa Ara e Domio si aggiungono alla lista dei campi ufficiali... Il Torneo si espande per te! #pitch #football #stadium #impiantisportivi #torneo #triest - facebook.com Vai su Facebook

Inclusione scolastica: alla Rinnovata nuovi campi sportivi per tutti - Il progetto è dell'associazione YouSport e l'obiettivo è ... Si legge su iodonna.it

Nuovi campi sportivi e ormeggi accessibili al Marina di Pescara - Campi sportivi pienamente accessibili e la Bandiera Blu che, anche quest'anno, come negli ultimi trentacinque anni consecutivi, sventola ancora sul Marina di Pescara. ansa.it scrive