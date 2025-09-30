nuove domande online fino al 31 ottobre

Il commissario straordinario alla ricostruzione ha emanato l’ordinanza n.522025, che apre la possibilità a cittadini e imprese di manifestare interesse a presentare domanda di contributo per i danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e di settembre-ottobre 2024. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate online entro il 31 ottobre 2025 attraverso il form disponibile sulla piattaforma ‘Indica’, appositamente predisposta dalla struttura commissariale. La dichiarazione di interesse è rivolta a tutti coloro che, pur avendo subito danni, non hanno ancora presentato domanda di contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

