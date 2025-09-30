Nuove domande online fino al 31 ottobre
Il commissario straordinario alla ricostruzione ha emanato l’ordinanza n.522025, che apre la possibilità a cittadini e imprese di manifestare interesse a presentare domanda di contributo per i danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e di settembre-ottobre 2024. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate online entro il 31 ottobre 2025 attraverso il form disponibile sulla piattaforma ‘Indica’, appositamente predisposta dalla struttura commissariale. La dichiarazione di interesse è rivolta a tutti coloro che, pur avendo subito danni, non hanno ancora presentato domanda di contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuove - domande
INDIRE sostegno, proroga anche per triennalisti oltre ai specializzati estero: nuove scadenze per le domande
Garlasco, il mistero dei computer: nuove rivelazioni tra shock e domande
Accertamento sanitario docenti e ATA, nuove funzionalità: possibile inoltrare domande postume di inabilità. MESSAGGIO Inps
Con grande entusiasmo diamo il via a una nuova edizione del Corso di Perfezionamento in Consulenza Pedagogica, guidata dal prof. Gian Luca Bellisario. Nuove storie, nuove domande, nuove possibilità di crescita per chi ogni giorno sceglie di lavorare - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo set, nuovi protagonisti, nuove domande e risposte sull'importanza dei propri pensieri quando si lavora con impegno per prendersi cura del futuro delle persone. #CostruitaIntornoATe #WeAreMediolanum - X Vai su X
Nuove domande online fino al 31 ottobre - 52/2025, che apre la possibilità a cittadini e imprese di manifestare ... Da msn.com
Spopolamento, incentivi per nuove attività nei piccoli Comuni: domande fino al 30 aprile - Le imprese sarde interessate hanno tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 aprile 2025 per presentare le domande per accedere al bando “Bando incentivi per insediamento di nuove attività nei piccoli ... Lo riporta unionesarda.it