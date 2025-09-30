Nuova Toyota Corolla Cross | come va il Suv giapponese per famiglie
Disponibile in due versioni full hybrid da 140 e 180 Cv. Cambia il design esterno e diventa più conforme alle richieste attuali, ma l'anima è la stessa. È il secondo modello della casa giapponese posizionato nel segmento C dopo C-HR. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nuova - toyota
Nuova Toyota Highlander 2027: nuova generazione in vista?
Come sarà la nuova supercar di Toyota? L'anteprima al Festival of Speed di Goodwood
Nuova Toyota iQ: come sarebbe se rinascesse nel 2026?
Sulle montagne del Marocco per provare la nuova Toyota Land Cruiser, vera icona del fuoristrada. #buongiorno #toyota #marocco - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Toyota Aygo X vs KIA Picanto, fida tra city car: confronto, versioni e prezzi - X Vai su X
Corolla Cross 2025: la nostra prova del “nuovo” C-SUV ibrido di Toyota - La nuova Toyota Corolla Cross si rinnova nel design, negli interni e nelle motorizzazioni ibride. Scrive missionline.it
Toyota Corolla Cross, il suv si rinnova: il test drive - Toyota Corolla è l'auto più venduta nel mondo: 55 milioni gli esemplari piazzati sul mercato. Da tg24.sky.it