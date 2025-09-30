Nuova Toyota Corolla Cross | come va il Suv giapponese per famiglie

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile in due versioni full hybrid da 140 e 180 Cv. Cambia il design esterno e diventa più conforme alle richieste attuali, ma l'anima è la stessa. È il secondo modello della casa giapponese posizionato nel segmento C dopo C-HR. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuova toyota corolla cross come va il suv giapponese per famiglie

© Gazzetta.it - Nuova Toyota Corolla Cross: come va il Suv giapponese per famiglie

nuova toyota corolla crossCorolla Cross 2025: la nostra prova del “nuovo” C-SUV ibrido di Toyota - La nuova Toyota Corolla Cross si rinnova nel design, negli interni e nelle motorizzazioni ibride. Scrive missionline.it

Toyota Corolla Cross, il suv si rinnova: il test drive - Toyota Corolla è l'auto più venduta nel mondo: 55 milioni gli esemplari piazzati sul mercato. Da tg24.sky.it

