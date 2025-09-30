Disponibile in due versioni full hybrid da 140 e 180 Cv. Cambia il design esterno e diventa più conforme alle richieste attuali, ma l'anima è la stessa. È il secondo modello della casa giapponese posizionato nel segmento C dopo C-HR. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova Toyota Corolla Cross: come va il Suv giapponese per famiglie