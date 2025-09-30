Nuova rampa autostradale nell' Agro c' è il giorno dell' inaugurazione
Si terrà venerdì prossimo, 3 ottobre, alle ore 9.30, la cerimonia di inaugurazione della rampa di uscita - corsia nord - dello svincolo Autostradale Angri SUD - Sant’Egidio del Monte Albino. Ad annunciarlo ufficialmente è il sindaco Antonio La Mura. L'annuncio"È con particolare orgoglio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
