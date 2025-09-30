Nuova ondata di maltempo | diramata allerta meteo per temporali e grandine

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Per la giornata di domani, 1° ottobre 2025, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico. Il bollettino prevede precipitazioni sparse con carattere temporalesco e rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

