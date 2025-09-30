Un appuntamento fisso. Di quelli belli, però. Perché se è vero che ci siamo stufati delle continue repliche su repliche delle fiction Rai che ormai affliggono tutte le nostre estati, l’eccezione che conferma la regola è proprio Il Commissario Montalbano. Che continua a conquistare il pubblico televisivo anche all’ennesimo passaggio. Proprio come avviene stasera in tv. Quando alle 21.30 va in onda su Rai 1 il secondo film-episodio della decima stagione, La piramide di fango, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri ed edito in Italia da Sellerio. Come sempre, il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nuova indagine per "Il Commissario Montalbano", che stasera in tv è alle prese con "La piramide di fango": da non perdere