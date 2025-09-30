Ancona, 30 settembre 2025 – Promossi e bocciati. I dati arrivano e la notte si riempie di attese e speranze. Con la squadra dei nuovi ingressi in consiglio regionale ma soprattutto con il toto giunta, che impazza fin da quando è chiaro che è Francesco Acquaroli il vincitore di questa tornata. Partiamo proprio dalla giunta regionale. Tra i papabili che potrebbero essere chiamati dal riconfermato presidente a formare l’esecutivo, almeno inizialmente composto da 6 assessori, ci potrebbe essere l’assessora ascolana Francesca Pantaloni (Fd’I) con i suoi 8326 voti. Con lei, Paolo Calcinaro (lista civica I Marchegiani per Acquaroli) sindaco di Fermo che di preferenze ne ha avute 9215. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova giunta regionale Marche, schema a sei