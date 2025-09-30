Nuova giunta regionale Marche schema a sei

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 30 settembre 2025 – Promossi e bocciati. I dati arrivano e la notte si riempie di attese e speranze. Con la squadra dei nuovi ingressi in consiglio regionale ma soprattutto con il toto giunta, che impazza fin da quando è chiaro che è Francesco Acquaroli il vincitore di questa tornata. Partiamo proprio dalla giunta regionale. Tra i papabili che potrebbero essere chiamati dal riconfermato presidente a formare l’esecutivo, almeno inizialmente composto da 6 assessori, ci potrebbe essere l’assessora ascolana Francesca Pantaloni (Fd’I) con i suoi 8326 voti. Con lei, Paolo Calcinaro (lista civica I Marchegiani per Acquaroli) sindaco di Fermo che di preferenze ne ha avute 9215. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova giunta regionale marche schema a sei

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova giunta regionale Marche, schema a sei

In questa notizia si parla di: nuova - giunta

Leoncavallo, i giorni delle scelte: oggi in giunta il bando sulla nuova sede

Nuova Giunta, Battista (Lega): Dal cambiamento al déjà-vu

Nuova rotatoria in via Emilia Ovest, approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità

nuova giunta regionale marcheRegione Marche, la nuova giunta trainata da Fratelli d'Italia: sanità a Bugaro? Baldelli verso la conferma - Primo scoglio da superare per il neoeletto governatore Francesco Acquaroli sarà quello della composizione della nuova squadra. Secondo corriereadriatico.it

nuova giunta regionale marcheElezioni Regionali Marche 2025: notizie, aggiornamenti, risultati in tempo reale - Minuto per minuto la tornata elettorale del 28 e 29 settembre per eleggere il presidente della giunta regionale e i componenti e le componenti del consiglio regionale ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Giunta Regionale Marche