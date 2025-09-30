Queste sono le info che si conoscono finora – ecco come potrebbe essere la nuova Fiat Fastback (modello 202627) — alcune cose sono abbastanza certe, altre sono solo rumor. Cosa sappiamo con buona certezza. Design e dimensioni Sarà un SUV coupé, con un assetto “sportivo-elegante”: linea lunga, montante C inclinato, posteriore che scende in stile coupé, tetto panoramico (soprattutto sulle versioni più accessoriate).. La lunghezza prevista è attorno ai 4,39-4,43 metri.. È basata sulla piattaforma “Smart Car” di Stellantis, che permette versioni elettriche e ibride. Motorizzazioni Ci saranno versioni ibride leggere (MHEV) e qualche versione elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Fastback: il suv italiano si fa sportivo. [FOTO]