Sono numeri spaventosi quelli di Jannik Sinner, dopo la semifinale di Pechino (Cina) vinta contro l’australiano Alex de Minaur. Il n.2 del ranking si è imposto col punteggio di 6-3 4-6 6-2, avendo un calo di rendimento per un fastidio fisico, ma riuscendo comunque a trovare le soluzioni nel terzo e a fare la differenza. Il suo bilancio nei match disputati sul cemento outdoor nelle ultime 52 settimane è il seguente: 36 vittorie e 2 sconfitte e gli unici ko portano il nome dello spagnolo Carlos Alcaraz (Cincinnati e US Open). Sulla superficie hard la sua resa è straordinaria, visto che parliamo della nona finale consecutiva nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Numeri spaventosi per Jannik Sinner grazie all’approdo in finale a Pechino