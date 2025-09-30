Numeri spaventosi per Jannik Sinner grazie all’approdo in finale a Pechino
Sono numeri spaventosi quelli di Jannik Sinner, dopo la semifinale di Pechino (Cina) vinta contro l’australiano Alex de Minaur. Il n.2 del ranking si è imposto col punteggio di 6-3 4-6 6-2, avendo un calo di rendimento per un fastidio fisico, ma riuscendo comunque a trovare le soluzioni nel terzo e a fare la differenza. Il suo bilancio nei match disputati sul cemento outdoor nelle ultime 52 settimane è il seguente: 36 vittorie e 2 sconfitte e gli unici ko portano il nome dello spagnolo Carlos Alcaraz (Cincinnati e US Open). Sulla superficie hard la sua resa è straordinaria, visto che parliamo della nona finale consecutiva nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: numeri - spaventosi
Chivu Inter, i minuti finali sono un dramma: i numeri sono spaventosi
MA QUANTO È SOTTOVALUTATO CHRISTIAN PULISIC! Il centrocampista statunitense è partito fortissimo in questa stagione, siglando già 5 gol! ? Finora in rossonero ha messo a referto 3?7? reti e 2?4? assist in 1?0?6? presenze, numeri spaventosi - facebook.com Vai su Facebook
Numeri spaventosi per Jannik Sinner grazie all’approdo in finale a Pechino - Sono numeri spaventosi quelli di Jannik Sinner, dopo la semifinale di Pechino (Cina) vinta contro l'australiano Alex de Minaur. Riporta oasport.it
Ecco come Jannik Sinner si riprende il numero 1 - Jannik Sinner riparte da Pechino con l'obiettivo di tornare numero 1 al mondo: il calendario, i tornei in programma e un dato sorprendente. Si legge su newsmondo.it