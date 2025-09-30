Nubifragi e temporali allerta maltempo sull’Italia | le regioni a rischio nelle prossime ore
Una nuova perturbazione in arrivo dall’ Europa orientale porterà domani, mercoledì 1 ottobre, un peggioramento del tempo su diverse aree del Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un’ allerta meteo gialla su otto regioni italiane, a causa del rischio idraulico, idrogeologico e temporali intensi. Si attendono rovesci, grandinate e raffiche di vento, soprattutto lungo le coste adriatiche e in Sicilia. Secondo l’ ultimo bollettino ufficiale, le aree più a rischio per eventi idraulici (come l’ingrossamento dei corsi d’acqua) sono alcuni settori della Calabria e dell’ Emilia-Romagna. In entrambi i casi si tratta di criticità ordinarie, ma che potrebbero avere ripercussioni su centri urbani e infrastrutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: nubifragi - temporali
Nubifragi e temporali prima del caldo africano, le previsioni meteo
Meteo, in arrivo temporali e nubifragi in Italia: ecco dove e quando
Forti temporali in arrivo sulla Bergamasca: “Attesi lunedì, rischio nubifragi e grandine”
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo temporali, nubifragi e grandine; le zone colpite - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Prossime ore, in arrivo forti temporali e rischio nubifragi; ecco su quali regioni - X Vai su X
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Riporta tg24.sky.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali giovedì 11 settembre: le regioni a rischio - Prosegue anche giovedì 11 settembre, l'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia nelle scorse ore con temporali intensi, caratterizzati da nubifragi ... Secondo fanpage.it