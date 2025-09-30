Una nuova perturbazione in arrivo dall’ Europa orientale porterà domani, mercoledì 1 ottobre, un peggioramento del tempo su diverse aree del Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un’ allerta meteo gialla su otto regioni italiane, a causa del rischio idraulico, idrogeologico e temporali intensi. Si attendono rovesci, grandinate e raffiche di vento, soprattutto lungo le coste adriatiche e in Sicilia. Secondo l’ ultimo bollettino ufficiale, le aree più a rischio per eventi idraulici (come l’ingrossamento dei corsi d’acqua) sono alcuni settori della Calabria e dell’ Emilia-Romagna. In entrambi i casi si tratta di criticità ordinarie, ma che potrebbero avere ripercussioni su centri urbani e infrastrutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nubifragi e temporali, allerta maltempo sull’Italia: le regioni a rischio nelle prossime ore