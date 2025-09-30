Nubifragi conta dei danni nel Comasco | 100 milioni di euro A Blevio prosegue messa in sicurezza dell’altro ponte danneggiato

Blevio (Como) – Potrebbero superare i 100 milioni di euro i danni causati dall’ultima ondata di maltempo. È quanto ha dichiarato ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, arrivato sul Lario per inaugurare la motonave ibrida Ambrosiana della Navigazione Laghi, per poi partecipare in Prefettura a una riunione con gli amministratori locali. Il ministro ha annunciato un coordinamento ristoro immediato dei danni ricevuti, e messo a disposizione anche i tecnici del Ministero. 29-09-2025 COMO IL PRIMO BACINO DEL LAGO COMPLETAMENTE COPERTO DAI DETRITI SCARICATI NEL LAGO DURANTE LE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI ANSA FABRIZIO CUSA Anche il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, ha partecipato al vertice convocato in Prefettura, e nel pomeriggio ha preso parte al sopralluogo a Blevio insieme all’Assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

TV 12. . LATISANA | MALTEMPO: INIZIATA LA CONTA DEI DANNI AD APRILIA MARITTIMA Sono terminate le operazioni di svuotamento degli scantinati ad Aprilia Marittima dopo il violento nubifragio di lunedì sera. - Clicca qui video e articolo completo: ht - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il #nubifragio di #Como parlano alcuni imprenditori: magazzini e aziende invase dall'acqua. La conta dei danni, ecco le loro voci: - X Vai su X

A Vighizzolo la conta dei danni del maltempo: “In 20 secondi abbiamo perso tutto” - A Cantù, nel comasco, l'allerta continua fino a mezzanotte: dopo l'esondazione del torrente Terrò e l'interruzione, per frane e voragini, di diverse strade, gli abitanti cercano di salvare quello che ... Da rainews.it

Como e Lombardia, danni per decine di milioni di euro dopo i nubifragi. Fontana a Meloni: “Stato di emergenza nazionale e somma urgenza” - Crisi Maltempo Lombardia: il Presidente Attilio Fontana ha richiesto lo Stato di Emergenza Nazionale a Giorgia Meloni per i danni in corso dal 10 settembre 2025. Segnala comozero.it