NSC | Un CPR in Toscana è necessario per la sicurezza dei cittadini e per supportare le Forze dell’Ordine

«Siamo pienamente d’accordo con le dichiarazioni dell’onorevole Giovanni Donzelli sulla necessità di istituire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Toscana» – afferma Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri. Secondo Zetti, la creazione di un CPR «agevolerebbe concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine senza compromettere la sicurezza dei cittadini». Il sindacato, infatti, denuncia come l’assenza di una struttura di questo tipo abbia aggravato le conseguenze legate ai numerosi episodi di criminalità riconducibili a stranieri irregolari, in particolare a Firenze e nel resto della Toscana. 🔗 Leggi su Lortica.it

