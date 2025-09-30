Novi Sad da riqualificare Istituto Barozzi in campo | Giochi di quartiere con 1.200 studenti
Da oggi e per quattro giorni, il Parco Novi Sad di Modena sarà teatro della Prima edizione dei Giochi di Quartiere, una manifestazione originale e inclusiva che vedrà impegnati 1.200 studenti dell’Istituto tecnico economico J. Barozzi di Modena. "L’iniziativa – spiegano dalla scuola – nasce con il duplice obiettivo, fatto proprio dai docenti della scuola modenese, di offrire al parco un’opportunità importante di rivalutazione e di rivitalizzazione – esigenza molto sentita dall’intera città – e agli studenti e ai propri insegnanti uno spazio, grande e gioioso, per le loro attività sportive e di vita da svolgere a quattro passi dalla sede dell’istituto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
