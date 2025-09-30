Novena delle Rose a Santa Teresa di Lisieux preghiera nono giorno
È tra le più amate e pregate dai fedeli, e innumerevoli sono le testimonianze di chi accostandosi alla Novena delle Rose di Santa teresina, ha ricevuto grazie e segni speciali. Con spirito di fiducia ci accostiamo a questa preghiera per nove giorni consecutivi e chiediamo a Santa Teresina di Lisieux di far scendere su di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: novena - rose
Novena delle Rose a Santa Teresa di Lisieux, preghiera del primo giorno
Novena delle Rose a Santa Teresa di Lisieux, preghiera secondo giorno
Novena delle Rose a Santa Teresa di Lisieux, preghiera terzo giorno
Lunedì 29 settembre Ore 17,30 | Santo Rosario e Novena delle rose Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica - facebook.com Vai su Facebook
Novena a Santa Teresa di Lisieux, quinto giorno: la novena delle rose - Santa Teresa di Lisieux (Alençon 1873 – Lisieux 1897) vestì l’abito delle monache Carmelitane scalze al Carmelo di Lisieux, nell’aprile del 1888. Secondo lalucedimaria.it
La novena delle rose a Santa Teresa di Lisieux - “Passerò il mio cielo a far del bene sulla terra” scrisse Santa Teresa di Lisieux e mai parola fu più vera ed autentica di questa. Si legge su acistampa.com