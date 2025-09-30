Nottingham Forest-Midtjylland Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Dopo il pari spettacolare per 2-2 sul campo del Betis, il Nottingham Forest ospita il Midtjylland al City Ground per la seconda partita del girone di UEFA Europa League, sperando di trovare la prima vittoria allo storico ritorno nelle coppe europee. Gli inglesi non vivono però un buon momento perché non vincono da sette partite, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: nottingham - forest
Nottingham Forest Up Interess in Brentford Striker Wissa
Nottingham Forest-Brentford (domenica 17 agosto 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Tottenham nei guai con il Nottingham Forest che minaccia azioni legali per il caso Gibbs-White (Guardian)
Come già anticipato da noi dieci giorni fa Nuno Espirito Santo è il nuovo Allenatore del West Ham. Toccherà all'ex Nottingham Forest risollevare le sorti degli hammers. #allenaremania #WestHam #NunoEspiritoSanto #PremierLeague - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, #Arnautovic salva la Stella Rossa con il #Celtic. Pari show tra #Betis e Nottingham Forest - X Vai su X
Europa League 2025-2026: Nottingham Forest-Midtjylland, le probabili formazioni - Midtjylland, valida per la seconda giornata di Europa League. Lo riporta sportal.it
Pronostico Nottingham-Midtjylland 2 Ottobre: il Forest attende da 30 anni - Midtjylland: pronostico, quote e analisi per la partita di UEFA Europa League del 2 ottobre 2025 alle 21:00. Da bottadiculo.it