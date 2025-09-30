Notte di violenze e abusi ai danni della ex fidanzata | un ragazzo di 21 anni finisce in carcere | il grave episodio a Latina

Dayitalianews.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Latina con l’accusa di aver sottoposto la sua ex compagna a una notte di violenze, torture e abusi sessuali. L’incontro e l’aggressione. I fatti risalgono alla tarda serata di sabato, quando i due si sono incrociati in un locale di via Neghelli, zona dei pub di Latina. Lì sarebbe scattata la prima aggressione, culminata poi con la costrizione della giovane a portarlo a casa a bordo della sua auto. Una notte di terrore. Nell’abitazione, secondo le indagini, l’incubo per la vittima è diventato realtà: percosse, morsi, fendenti e minacce con un coltello, utilizzato anche per colpirla alla testa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

notte di violenze e abusi ai danni della ex fidanzata un ragazzo di 21 anni finisce in carcere il grave episodio a latina

© Dayitalianews.com - Notte di violenze e abusi ai danni della ex fidanzata: un ragazzo di 21 anni finisce in carcere: il grave episodio a Latina

In questa notizia si parla di: notte - violenze

Violenze alla Notte bianca. Scatta il Daspo urbano per quattro persone

Notte di violenze. Rissa in piazza liti tra condomini

Violenze al Beccaria, agenti accusati di aver picchiato detenuto minorenne: “Lasciato senza pantaloni per tutta notte”

notte violenze abusi danniViolenze e abusi nella casa per disabili. Arrestato un operatore sociosanitario - Cantù Tre episodi contestati nella Rsd “Eleonora e Lidia” di Fecchio a un Oss di 38 anni di origine rumena. laprovinciadicomo.it scrive

notte violenze abusi danniRagazza di 22 anni violentata dal branco a turno: ingannata dagli “amici” - Sconcerto e rabbia per gli abusi scoperti ai danni di una ragazza di 22 anni, violentata dal branco a turno dopo una serata tra "amici". Riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Violenze Abusi Danni