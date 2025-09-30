Notte di violenze e abusi ai danni della ex fidanzata | un ragazzo di 21 anni finisce in carcere | il grave episodio a Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Latina con l’accusa di aver sottoposto la sua ex compagna a una notte di violenze, torture e abusi sessuali. L’incontro e l’aggressione. I fatti risalgono alla tarda serata di sabato, quando i due si sono incrociati in un locale di via Neghelli, zona dei pub di Latina. Lì sarebbe scattata la prima aggressione, culminata poi con la costrizione della giovane a portarlo a casa a bordo della sua auto. Una notte di terrore. Nell’abitazione, secondo le indagini, l’incubo per la vittima è diventato realtà: percosse, morsi, fendenti e minacce con un coltello, utilizzato anche per colpirla alla testa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

