Notte da incubo per una 21enne | massacrata di botte e violentata dall' ex

Una notte di botte e violenze. Un incubo per una giovane di Latina, picchiata, minacciata e abusata sessualmente da parte dell'ex fidanzato, Giuseppe De Rosa, 21enne, finito agli arresti nella giornata di domenica.Secondo la ricostruzione, i due si erano incontrati casualmente in un locale della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

