Norman Foster chi è l’archistar che realizzerà il nuovo stadio di Milano

È uno degli architetti più influenti del nostro tempo ed è a lui che è stato affidato il progetto del nuovo stadio di Milano. Indiscusso maestro dell'architettura contemporanea, Norman Foster è tra i principali esponenti dell'architettura high-tech: ha rivoluzionato il modo di concepire gli spazi urbani, integrando tecnologia, sostenibilità e design innovativo in opere iconiche diffuse in tutto il mondo. Norman Foster, la carriera. Nato il 1° giugno 1935 a Manchester, Norman Foster è uno dei principali protagonisti dell'architettura contemporanea. Cresciuto in una famiglia operaia, Foster ha dimostrato fin da giovane un forte interesse per il disegno tecnico e l'architettura.

