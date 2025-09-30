La guerra ibrida perpetrata da Putin continua senza sosta, e il ronzio dei droni-esca inquieta le cancellerie europee. Gli ultimi uav russi sono stati avvistati all'aeroporto norvegese di Bardufoss, e sugli hub danesi di Karup e Bornholm, mentre a Tulcea, nella Romania orientale, si raccolgono quelli che sembrano frammenti di velivoli senza pilota. La Danimarca avrebbe preferito forse un'invasione di cavallette, di sicuro meno notorietà internazionale. La premier Frederiksen aspetta risposte concrete, e spera che gli incontri europei di alto livello che si terranno domani e giovedì a Copenaghen siano utili a trovare valide soluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo il "muro" anti-droni: l’Europa vuole attaccare la Russia con una "brigata cibernetica"