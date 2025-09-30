Non solo il muro anti-droni | l’Europa vuole attaccare la Russia con una brigata cibernetica

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra ibrida perpetrata da Putin continua senza sosta, e il ronzio dei droni-esca inquieta le cancellerie europee. Gli ultimi uav russi sono stati avvistati all'aeroporto norvegese di Bardufoss, e sugli hub danesi di Karup e Bornholm, mentre a Tulcea, nella Romania orientale, si raccolgono quelli che sembrano frammenti di velivoli senza pilota. La Danimarca avrebbe preferito forse un'invasione di cavallette, di sicuro meno notorietà internazionale. La premier Frederiksen aspetta risposte concrete, e spera che gli incontri europei di alto livello che si terranno domani e giovedì a Copenaghen siano utili a trovare valide soluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

non solo il muro anti droni l8217europa vuole attaccare la russia con una brigata cibernetica

© Ilgiornale.it - Non solo il "muro" anti-droni: l’Europa vuole attaccare la Russia con una "brigata cibernetica"

In questa notizia si parla di: muro - anti

"Non è difficile": influencer scavalca il muro anti-migranti di Trump

Influencer scalano il muro anti-migranti sul confine Usa-Messico: “È facile”. Indignazione e polemiche – Video

Influencer statunitense scala il muro anti-migranti che divide Usa e Messico

muro anti droni l8217europaMuro anti-droni per fermare la Russia, il progetto dell'Europa - Il progetto prende forma con Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia e Romania, a cui si sono aggiunte Slovacchia e Ungheria ... Come scrive adnkronos.com

muro anti droni l8217europaMuro anti droni al confine est dell’Ue: “Ne servono milioni”/ Cos’è Eastern Flank Watch e cosa prevede - Eastern Flank Watch, il muro anti droni dell'Ue: cos'è e come funziona progetto per il confine est: "Ne servono milioni". Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Muro Anti Droni L8217europa