LA SPEZIA Mani che si stringono, affari che si mettono nero su bianco. La Spezia capitale del business della Difesa è anche questo: delegazioni in divisa di paesi lontani che tra un selfie col Palinuro e una foto davanti alle Fremm italiane, che suggellano accordi per milioni. In prima linea, tra i capannoni ritinteggiati a nuovo del vecchio Arsenale, ci sono ovviamente le grandi aziende leader di settore. Le noti dai padiglioni dai colori sgargianti, dalle metrature generose. In quello di Leonardo, ieri, ha presentato il nuovo sistema di difesa Lionfish, sviluppato per rispondere alle insidie portate dai droni; nei prossimi giorni, la presentazione di ulteriori soluzioni legate alla digitalizzazione, cloud e cybersecurity per il settore navale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non solo i grandi players. Cani robot e realtà aumentata. Le pmi in mostra nei capannoni

