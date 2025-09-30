Non solo calcio a San Siro | ecco le immagini di alcuni grandi eventi ospitati dallo stadio

A Milano è il giorno del voto  sul futuro di San Siro, lo stadio che negli anni ha ospitato eventi sportivi e culturali di rilievo internazionale. Dal concerto di Bob Marley nel 1980 che ospitò 80 mila persone, alla prima data italiana di Bruce Springsteen. Dagli svariati concerti di Vasco Rossi all'iconico evento degli U2 nel 2009. Lo stadio Giuseppe Meazza ha ospitato diverse partite della Fifa World Cup di calcio e match internazionali di altri sport, come il test match tra le nazionali di rugby Italia-Nuova Zelanda nel 2009. Ha fatto poi da cornice anche a eventi religiosi come la visita di Papa Papa Benedetto XVI nel 2012 e Papa Francesco nel 2017. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

